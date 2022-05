giocate dall'Atalanta nell'anno solare 2022. Il tecnico nerazzurronella formazione d'attacco, fiore all'occhiello dei bergamaschi fino a un annetto fa.Il punto di forza del tridente orobico consisteva proprio nelche conoscevano benissimo i movimenti giusti e gli schemi vincenti. Impossibile nel 2022, poichéè sceso in campo al fischio d'inizio sia in Udinese-Atalanta (vinta dai nerazzurri), sia in Atalanta-Genoa (finita in pareggio).In tutte le altre 14 gare giocate da Toloi e compagni, misterControlargo a Pessina-Pasalic-Muriel, con lasotto a Pessina-Miranchuk-Piccoli, contro iladdirittura Malinovskyi-Pessina-Pasalic e Muriel. Due pareggi e una sconfitta, il Gasp cambia ancora: con latocca a Koopmeiners-Boga-Muriel, con laspazio a Koopmeiners-Boga-Malinovskyi, contro la(prima e unica vittoria casalinga del 2022) Pessina-Koopmeiners-Boga e Pasalic centravanti. Un pari, una sconfitta e una vittoria. Il tecnico di Grugliasco cerca allora di trovare continuità nella striscia, invano: Pasalic-Koopmeiners-Pessina e Miranchuk incappano in una sconfitta all'Olimpico, ripropone quindi il tridente di Udine con i rossoblù ma il pari è stretto, mentre col Bologna ci pensa il giovanissimo Cisse a sbloccare la gara, e non certo Koopmeiners-Pessina-Muriel.Niente da fare, ma il peggio deve ancora venire: lle raccolgono rispettivamente Koopmainers-Malinovskyi-Muriel, Boga-Miranchuk-Zapata, Malinovskyi-Boga-Zapata. Il resto è storia recente:due volte e ottieneLa curiosità? Uno dei tridenti più utilizzati nell'aprile 2021 eraci proverà a Ladomenica nel lunch match che vale l'Europa?