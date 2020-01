Musa Barrow sembra presto destinato a salutare la piazza di Bergamo, sempre più vicino al Bologna, e l’Atalanta sta pensando a un sostituto per pungere l'area piccola avversaria. Ora che rincorre la Champions, sia per continuare la corsa ai quarti sia per riconquistarla la prossima stagione, la società bergamasca guarda in casa degli ultimi vincitori della Serie A.



Nel mirino l'attaccante della Juventus Marko Pjaca, come rilancia anche il Corriere Bergamo, il croato ha recuperato dal suo infortunio e potrebbe rappresentare un valido rinforzo di lusso. Non solo i nerazzurri però sono interessati al bianconero: in lizza anche il Verona e il prossimo sfidante Parma ma, non da ultimo, in coda c'è il Cagliari.