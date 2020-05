Tanta apprensione in casa Atalanta: Andrea Rinaldi, centrale brianzolo arrivato a 13 anni nel settore giovanile bergamasco dove è rimasto fino a due estati fa dopo aver fatto tutta la trafila, dai Giovanissimi alla Primavera, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Circolo di Varese.



IL DRAMMA- Il diciannovenne si è sentito male venerdì pomeriggio nella sua abitazione, mentre si stava allenando individualmente, pare colpito da un aneurisma cerebrale. Le condizioni sono apparse immediatamente gravissime ed è stato trasferito d’emergenza all’ospedale di Varese, dov’è ricoverato in rianimazione e lotta tra la vita e la morte. Centrocampista offensivo, dopo aver giocato all’Imolese (Serie C) e al Mezzolara (D), attualmente era impegnato nel Legnano in Serie D.