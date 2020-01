Nemmeno in Europa le squadre che vantano il miglior attacco del proprio campionato e sono più abituate di noi alle goleade realizzano cinque reti a partita, eppure l'Atalanta l'ha fatto per due volte consecutive, a cavallo tra il 2019 e il 2020. Chi ben comincia è a metà dell'opera, si dice, soprattutto con 48 gol realizzati sul CV e una media casalinga da brividi per le prossime sfidanti: sette reti inflitte all'Udinese, tre al Verona, cinque a Milan e Parma.



Netto il vantaggio sulle inseguitrici, +8 sulla Lazio, ma la Dea è anche entrata nella storia del torneo. Solo in altre nove stagioni di Serie A infatti una squadra era riuscita a fare più gol dopo le prime 18 gare: per tre volte la Juventus, per due volte l’Inter e il Milan, una volta il Torino e una la Fiorentina. Ma la Dea, decima in classifica, si ritrova al primo posto negli ultimi sessant’anni di calcio. Guardate infatti le annate della top 10 per gol segnati nelle prime 18 gare di campionato di Serie A:



1) MILAN 56 gol (stagione 1950-51)

1) FIORENTINA 56 gol (stagione 1958-59)

3) TORINO 53 gol (stagione 1947-48)

3) MILAN 53 gol (stagione 1949-50)

3) JUVENTUS 53 gol (stagione 1950-51)

6) JUVENTUS 51 gol (stagione 1949-50)

6) INTER 51 gol (stagione 1950-51)

8) JUVENTUS 50 gol (stagione 1933-34)

8) INTER 50 gol (stagione 1949-50)

10) ATALANTA 48 gol (stagione 2019-20)