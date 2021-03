Un altro 2-0, il terzo del triplice impegno azzurro, e questa volta il centrocampista e trequartista dell'Atalanta Matteo Pessina contribuisce per ben più di 9': il c.t. Mancini lo sprona lanciandolo titolare e vuole che faccia il Barella della situazione.



GIALLO E FISICO- E invece lui sulla barella, quella vera, rischia di salirci dopo un duro intervento al minuto 32, dove in un primo momento sembra avere la peggio. L'arbitro non si fa impietosire ed estrae il cartellino giallo. L'ammonizione non lo intimidisce, mostra caparbietà facendo valere i muscoli a metà campo. Proprio per questo Mancini preferisce toglierlo, evitando ai suoi la possibilità di restare in inferiorità numerica, dopo un quarto d'ora della ripresa. Ma la sua prestazione è più che positiva.