Per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è il momento di smaltire, prima possibile, la delusione di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk di ieri al "Meazza" di Milano. La squadra nerazzurra si è ritrovata al 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia, per una seduta pomeridiana.



Nulla sarà lasciato al caso, per la prima al 'Gewiss Stadium' di domenica pomeriggio contro il Lecce, in Serie A: chi è sceso in campo in Champions League, ha usufruito di una giornata di riposo, mentre chi non è stato chiamato in causa ha lavorato presso il 'campo 5' del quartiere generale orobico.



Domani, accadrà il contrario: giornata di riposo per chi si è allenato nella giornata odierna, mentre chi ha giocato contro lo Shakhtar lavorerà - a porte chiuse - a Zingonia.