Atalanta, nessuno come Koopmeiners in Italia

15 minuti fa



L'Atalanta è in vantaggio sulla Fiorentina con il risultato di 1-0. Per il momento il gol decisivo è quello segnato da Teun Koopmeiners, che ha raggiunto quota 14 tra tutte le competizioni con la Dea. Come riporta Opta, tra i centrocampisti che giocano in Serie A è quello con più reti all'attivo nell'annata 2023-2024.