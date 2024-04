Mancavano ancora cinque minuti alla fine della partita, oltre all’extra-time. Sulla carta, ma anche sul cronometro, il Liverpool aveva tutto il tempo per segnare un altro gol, innervosire e mettere alle strette l’Atalanta nella tensione degli ultimi secondi, dove può sempre succedere di tutto. E invece è proprio a quel minuto cherassegnato, l’attacco smette di proiettarsi in avanti mentreVoleva cambiare aria per fare un salto in una big, ma l'olandese si ritrova protagonista nell'unica squadra in grado di eliminare la favorita alla vittoria del titolo. Potrebbe anche cambiare idea a giugno Koopmeiners che, senza Klopp nel futuro dei Reds e con la resa vista stasera,

A trionfare sul totale delle due partitela forza di reazione, anche dopo l'episodio del rigore che al 5' avrebbe potuto dare il via alla rimonta, e il coraggio. Proprio come lae si prepara all'invasione azzurra a Dublino. Anche i bergamaschi hanno già prenotato gli hotel nella capitale irlandese. Atalanta e Roma hanno anche permesso all'Italia di qualificarePer la Roma ormai è routine ma per l'Atalanta sono medaglie preziose che valgono più delle Coppe. Adesso però anche il profumo del trofeo si fa sentire, perché la bergamasca si trova dalla parte giusta del tabellone. Non solo qualificata in semifinale con il Marsiglia ma ha eliminato la favorita al trofeo, trionfando con la gloria di aver vissuto un pericolo, anche se su rigore. La squadra non si è mai scomposta.cade con Cagliari e Verona ma si trasforma con le big internazionali. Quasi sembra più facile accedere alla Champions tramite Dublino che nopn per il quinto posto Champions. In Serie A infatti ha collezionato solo una vittoria nelle ultime sette gare.

Questa annata calcistica è la migliore della storia dell'Atalanta che, a un mese dalla fine della stagione, si ritrova dentro a tutti e tre i fronti. Potenzialmente, può vincere due Coppe e qualificarsi in Champions. Tre punti in classifica però sono rimasti sospesi sopra l'asterisco della gara con la Fiorentina che, con buona pace della Lega, al momento resta irrecuperabile. L'Atalanta è stata più forte anche del sorteggio e dei pronostici, la corsa alla Champions può essere falsata a giugno.