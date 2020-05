Buone notizie in casa Atalanta dopo la prima giornata di ripresa degli allenamenti sotto gli occhi vigili di mister Gian Piero Gasperini. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, i 13 giocatori che hanno corso sul campo in erba di Zingonia sono stati tutti promossi con un bel 6 in pagella: gli esercizi fisici e le corse sul tapis roulant nelle mura di casa hanno dato i loro frutti, mantenendo in perfetta forma tutti i nerazzurri presenti. Nessuno in clamoroso sovrappeso, anzi, il capitano Papu Gomez sarebbe addirittura dimagrito durante l'isolamento a casa. Tutto merito delle tante sessioni di palestra- condivise anche su Instagram- e della dieta.



DUE GRUPPI DI LAVORO- Erano presenti in 13 ieri agli allenamenti, mentre Ilicic, Pasalic, Freuler, Djimsiti e Gollini torneranno nei prossimi giorni. il primo gruppo ad aver lavorato, dalle 10 alle 11.30, era composto da Palomino, Caldara, Toloi, Zapata, Castagne e Muriel. Il secondo, che si è allenato dalle 11.30 alle 13 circa, era formato da Bellanova, Gomez, de Roon, Malinovskyi, Rossi, Colley e Sutalo.