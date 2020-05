Il perno della difesa centrale dell'Atalanta José Luis Palomino ha svelato nella diretta Instagram con la rivista argentina El Equipo Deportea la sua paura di ripartire dopo la situazione da incubo vissuta in bergamasca per l'emergenza coronavirus: "Per Bergamo è stata una situazione veramente difficile quanto triste. Mi auguro termini al più presto tutto questo ma per la ripartenza non c'è alcuna certezza, se non quella ipotetica del 18 maggio per la ripresa degli allenamenti di gruppo, siamo in continuo aggiornamento con la Società fino ad oggi attraverso una videoconferenza a settimana. L'importante è che si possa ripartire in sicurezza per la salute di tutti, altrimenti vedo difficile ricominciare.



CALCIOMERCATO- "Sto bene in Italia, anche se un giorno vorrei tornare in Argentina e tornare a giocare al San Lorenzo. Alla Nazionale ci penso. Mi piacerebbe raggiungerla, ma per centrarla servono prestazioni top con continuità".



CHAMPIONS- "Dovrebbe riprendere ad Agosto, ma la salute è ben più importante".