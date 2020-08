La strategia è chiara: rinforzare la squadra e non cedere i big. L'Atalanta non farà grosse operazioni in uscita a meno che non siano letteralmente fuori mercato e fra i vari giocatori che rientreranno dal prestito ce n'è uno che sarà promosso da Gasperini. Si tratta secondo Tuttosport di Matteo Pessina, esploso in questa stagione al Verona con Juric e su cui si era mosso il Milan.