Bergamo crede nel secondo posto, soprattutto dopo quanto visto in campo ieri sera nella gara contro il Parma: l'Atalanta ha dimostrato di saper vincere anche giocando male, di saper tirare fuori fame e orgoglio anche quando tutto sembra perduto. Ma per scrivere la storia e riscrivere la classifica, c'è un solo modo: battere l'Inter sabato sera nella sfida delle sfide, un test importantissimo, l'ultimo, prima di affrontare il Psg a Lisbona. Per questo il tecnico nerazzurro non ha concesso alcun giorno di riposo ai suoi, che oggi si sono dati appuntamento al Centro Bortolotti di Zingonia per allenarsi.



Qui, la squadra è stata divisa in due gruppi di lavoro in base al minutaggio della gara di ieri sera, come riporta Atalanta.it. Domani, sempre a Zingonia, continuerà la preparazione: il tecnico di Grugliasco, senza guardare ai vari diffidati tra Djimsiti e Castagne, schiererà i migliori per giocarsi il tutto e per tutto. Resta in forte dubbio Palomino, che ieri sera ha accusato un problema muscolare all'adduttore sinistro.