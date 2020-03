Come riporta La Gazzetta dello Sport, Robin Gosens ha già ricevuto una prima proposta in gran segreto nelle settimane scorse. Ci ha provato il Lione che lo voleva già a gennaio con un contratto importante e un'offerta da 25 milioni all'Atalanta, ma Percassi ha rifiutato in inverno e valuterà solo grosse proposte in estate. Partirà solo con offerte superiori, da 35/40 milioni.