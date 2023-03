I tifosi dell'Atalanta non potranno andare al Maradona, sabato prossimo (ore 18 il fischio d'inizio), per assistere dal vivo al match tra gli orobici e gli azzurri di Spalletti. Questa la nota del club dalla proprietà americana: "Atalanta BC comunica che ieri ha impugnato al Tar Campania il decreto del Prefetto di Napoli che vieta di vendere ai residenti in Provincia di Bergamo i biglietti per la gara Napoli-Atalanta di sabato 11 marzo - si legge -. Il Presidente del Tar Campania ha oggi respinto la richiesta di sospensione d’urgenza del divieto definendolo misura idonea vista la rivalità tra i sostenitori dei due Club. Atalanta BC prende ovviamente atto della decisione e si rammarica per quella che essa giudica un’evidente penalizzazione a danno della tifoseria bergamasca".