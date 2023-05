Con l'esclusione dell'Atalanta dalla Champions League, la società bergamasca rischia di perdere pezzi d'oro per strada. Per primo mister Gasperini, in bilico tra rinnovo e addio, ma non solo. Un paio di giocatori potrebbero infatti seguirlo nel suo futuro in Italia.



Tramontata infatti la pista Atletico Madrid, e rinunciato a qualsiasi chiamata dalla Premier, è sempre più probabile che il tecnico di Grugliasco alleni in Serie A. Solo una settimana fa si parlava di Napoli, realtà ora lontana ma non ancora da escludere del tutto: è lì che è indirizzato anche Koopmeiners, per 30 milioni di euro. Il difensore azzurro Scalvini sembra invece sempre più vicino all'Inter, 40 milioni il costo dell'operazione, mentre Højjlund è conteso non solo da prima e terza del campionato, ma da mezza Europa: il valore del cartellino qui schizza a 60 milioni. Si attende un'asta.