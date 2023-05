"Io ho un rapporto o fiducia e riconoscenza con la società, poi nel calcio ci sono opinioni diverse: non so se troveremo un punto d’incontro". Parole chiare, quelle usate sabato scorso da Gian Piero Gasperini, dopo la partita tra la sua Atalanta e l'Inter. Non la prima volta che l'allenatore è protagonista di sfoghi simili, ma oggi, più che in passato, la separazione può arrivare davvero. Tra l'idea di tentare il salto in una big come il Napoli e le voci sui suoi possibili successori: uno su tutti, Gerardo Seoane, svizzero di origine spagnola ex di Bayer Leverkusen e Young Boys.