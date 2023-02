Il trequartista dell'Atalanta Mario Pasalic, reduce da una brutta distorsione alla caviglia destra, oggi pomeriggio a Zingonia è tornato a lavorare in gruppo con i compagni dopo 19 giorni ai box e 3 gare perse. Sarà quindi a disposizione di mister Gasperini per il match con l'Udinese, in programma sabato alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Torna in auge quindi il 3-4-1-2 con Pasalic in appoggio alle punte Lookman e Højlund. Gli amanti del fantacalcio possono sorridere.