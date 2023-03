Crescono le possibilità di rivedere il centrocampista Teun Koopmeiners in campo contro la Cremonese il prossimo primo aprile. Oggi l'olandese infatti è tornato ad allenarsi sul campo, seppur in forma individuale.



Anche Djimsiti proverà a guarire dall'infortunio per la ripresa del campionato: oggi, come Vorlicky, si è allenato a parte a Zingonia. Hans Hateboer invece ha proseguito le sue terapie per il post operazione al crociato.