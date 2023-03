Il tecnico dell'Atalanta,, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Empoli: "Non è che svoltiamo così male, poi dopo si può vedere sempre in tanti modi. Siamo lì.non mi sembra vada così male. Poi ci sono periodi con filotti positivi, altri con meno risultati, un po' come tutte le squadre che competono con noi. Io sono molto soddisfatto di questa squadra""Non mi baso sui risultati, ma sulla prestazione.Possiamo lamentarci per la scarsa precisione in alcuni frangenti, l'atteggiamento è stato molto buono.È la bellezza del calcio"."Per me hanno fatto una gara ottima, tutti e due. Mi sono piaciuti tantissimo.C'è stato un periodo in cui Hojlund e Lookman hanno fatto bene. Se stanno bene siamo più forti"."Se giocano così e stanno bene, lo troveranno... All'intervallo ho pensato di non dovere toccare niente, era difficile migliorare, solo trovare il gol. Tutte le squadre hanno più soluzioni nel reparto offensivo.. Valeva per Hojlund e Lookman, ora li ho tutti e quattro a disposizione, è una forza maggiore. Sono anche molto contento di quanto dimostrato, anche Duvan.. Con questo spirito e fiducia, mi interessa giocare questo tipo di partite"."I punti di distacco non sono tantissimi, ma non è facile da recuperare contro questo tipo di avversari.. Io non penso in assoluto alla Champions, non credo che abbia fallito il campionato se non si arriva lì. Con questo spirito la squadra arriverà il più in alto possibile".- "È un segnale fantastico, bellissimo, le nostre squadre sono forti. Qualunque competizioni, arrivare così in alto... Speriamo anche di vincere quest'anno, sarebbe il momento dopo tanti anni.Gli avversari sono competitivi, ma anche le italiane lo sono".