Non arrivano belle notizie da Zingonia per l'Atalanta, che domenica nel lunch match casalingo contro il Lecce dovrà già fare a meno di de Roon e Scalvini, squalificati.



Mario Pasalic, che è reduce da una distorsione alla caviglia destra, anche oggi si è allenato a parte rispetto al resto del gruppo e resta quindi in forte dubbio per domenica.



Hans Hateboer, la cui stagione è finita a causa della rottura del legamento crociato, ha cominciato invece la fisioterapia, come da protocollo riabilitativo della prima fase.