Tutta Bergamo è in fermento: dopo la ristrutturazione della Curva Nord, cuore del tifo atalantino, e della Tribuna Rinascimento, ora verrà rinnovata anche la Curva Sud, che sarà così allineata al resto della struttura. Come spiega L'Eco di Bergamo, i dirigenti dell’Atalanta sono impegnati in diverse trattative per il completamento del cantiere.



I TEMPI- L’obiettivo è di essere pronti con il via ai lavori al termine della stagione, quindi dopo il 4 giugno 2023, per vedere l’opera conclusa 15 mesi dopo, entro fine agosto 2024, quando ripartirà una nuova stagione. Oltre alla struttura della Curva, che sarà identica alla Nord, la Sud avrà un parcheggio interrato che prolungherà la durata dei lavori. Gli interventi più delicati, come quelli sull’impianto di illuminazione, saranno concentrati nelle estati del 2023 e 2024, vale a dire a campionato fermo.