Niente Bologna, il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini che a gennaio rientrerà in anticipo dal prestito alla Fiorentina potrebbe andare altrove. La Salernitana infatti, già interessata a Zortea, Ruggeri e Okoli, potrebbe decidere di ingaggiare un altro portiere. Gollini, utilizzato costantemente in Conference League ma solo tre volte in campionato, fa al caso dei granata.