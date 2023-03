Anche se non sarà Champions o Europa League, l'Atalanta torna in campo in infrasettimanale come le altre big del campionato. L'appuntamento in calendario per i nerazzurri è martedì 4 aprile quando, alle 15.00 a Zingonia, affronteranno in amichevole al Centro Bortolotti la Tritium, capolista nel girone B di Eccellenza. La partita si svolgerà a porte aperte, ma con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti.