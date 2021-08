Con Hateboer fuori dai giochi - anche se non si opererà salterà le prime partite per l'infortunio al quinto metatarso del piede sinistro - la prima scelta dell'Atalanta per regalare un rinforzo a Maehle sulla destra è il terzino Davide Zappacosta.



Lirola è infatti sempre più vicino all'Olympique Marsiglia per cui, nel caso i Blues dovessero dire di no all'entourage nerazzurro, la Dea ripiomberebbe sul suo vecchio pallino di mercato, come riporta L'Eco di Bergamo: Manuel Lazzari, 27enne della Lazio, che i biancocelesti le venderebbero a 20 milioni di euro.