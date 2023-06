Dopo il rientro a Bergamo di Carnesecchi, l'Atalanta continua a ringiovanire la sua rosa. In difesa ci sono tanti over 30 come Toloi, Djimsiti e Palomino, punti fissi che però hanno bisogno di ricambi sui tre impegni stagionali.



Per questo, oltre a Hien del Verona, i nerazzurri trattano anche per Aurèle Florian Amenda, 19enne svizzero che gioca con lo Young Boys. Nato il 31 luglio del 2003, Amenda sembra fare al caso tecnico Gasperini per le sue caratteristiche da centrale e i Percassi potrebbero portarlo a Bergamo per una manciata di milioni.