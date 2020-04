Giovane e di prospettiva: Ibrahim Sangaré ha tutte le qualità che piacciono alla dirigenza dell'Atalanta (e ricercano in giro per il mondo) per guadagnarsi un posto sul taccuino nerazzurro in vista del prossimo calciomercato. E non sarebbe l'unico nome presente sulla preziosa lista bergamasca: come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, l'Atalanta sarebbe tornata all'attacco anche di altri due giocatori che militano in Ligue 1: Youssouf Fofana del Monaco (ha già detto no una volta alla Dea) e Ibrahima Sissoko dello Strasburgo.



Tutti in Francia quindi gli scout nerazzurri, per monitorare e avviare contatti e contratti, ma il più appetibile sulla carta e sul campo resta il ventiduenne del Tolosa Sangaré, il centrocampista centrale della nazionale ivoriana (3 presenze in prima squadra) cresciuto nelle giovanili del Tolosa in scadenza di contratto. Il classe '97 potrebbe servire a mister Gasperini come rinforzo di lusso per far rifiatare de Roon e Freuler in mediana, dato che presenta caratteristiche molto simili ai perni di centrocampo nerazzurri.