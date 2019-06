Dopo la permanenza ufficiale di Gasperini, l'Atalanta inizia a muovere i primi passi per il mercato: sulla fascia, secondo quanto riporta Sky, è forte l'interessamento per Manuel Lazzari, giocatore della Spal. Per quest motivo, Percassi è pronto all'affondo decisivo nei prossimi giorni. Da Ferrara potrebbe tornare anche Andrea Petagna, reduce da un'ottima stagione in biancoazzurro.