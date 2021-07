L'Atalanta attinge dal Sud America per rinforzare la mediana: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti, l'entourage nerazzurro sarebbe sulle tracce di Maximiliano Araújo, centrocampista uruguaiano classe 2000 che milita nel Puebla.



Cresciuto nel Wanderers, Araújo era già stato attratto dalla Serie A, in particolare dal Bologna che l'aveva corteggiato. La Dea si infila in corsa, alla porta da tempo c'è già il Porto.