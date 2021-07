Sven Botman, dopo aver vinto la Ligue 1 da protagonista con il Lille, potrebbe lasciare la Francia. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il difensore olandese è finito sul taccuino di tanti club di Premier League: dalle big come Manchester City e Tottenham fino a West Ham, Crystal Palace e Norwich. Per cederlo il Lille chiede almeno 30 milioni di euro. Su Botman c’è anche l’interesse dell’Atalanta, che lo ha individuato come possibile erede di Romero.