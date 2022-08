Salutato Remo Freuler, passato ieri al Nottingham Forest, l'Atalanta si getta sul mercato alla ricerca del suo sostituto.



Un profilo che in realtà i dirigenti orobici avrebbero già individuato in un nome a sorpresa, tanto da avanzare un proposta officiale d'acquisto.



Secondo quanto riferisce Sky Sport, nella giornata di ieri i bergamaschi avrebbero bussato alla porta del Modena con in mano un consistente assegno la cui entità non è però stata resa nota. Oggetto della compravendita il cartellino di Paulo Azzi, esterno offensivo brasiliano classe 1994. A sorpresa, tuttavia, gli emiliani avrebbero respinto l'offerta al mittente. La trattativa, comunque, potrebbe proseguire nei prossimi giorni.