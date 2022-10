Il centrocampista olandese Marten de Roon, fermato al 75' nella gara con la Lazio dopo aver giocato tutte le prime 10 partite del campionato per 90', ha sentito tirare il muscolo ma non è uscito in tempo dal campo.



Oggi gli esami di rito, ma dovrebbe trattarsi di un guaio al flessore destro che potrebbe tenerlo fuori non solo domenica a Empoli, ma anche in casa, nel big match in programma il 5 novembre al cospetto del Napoli. Scalvini è pronto a tornare in mediana in coppia con Koopmeiners, liberando la difesa a Djimsiti e/o Toloi.