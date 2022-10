Milan e Inter tengono il passo, ma la marcia irresistibile del Napoli in questo inizio di stagione dà agli azzurri una spinta in più nelle quote per lo scudetto. L'undicesima vittoria di fila conquistata tra Champions e campionato consolida la posizione solitaria dei partenopei sia in testa alla classifica che nelle preferenze dei bookmaker: lo scudetto al Napoli si gioca ora tra il 2,25 di 888sport.it e il 2,40 (era a 3,25 una settimana fa) con un vantaggio che aumenta sia nei confronti dei rossoneri (a 3,20), sia dei nerazzurri, che completano il podio virtuale a 5,75. La vittoria a Bergamo porta in primo piano anche la Lazio, ora terza in classifica ma soprattutto passata a quota 16 nelle scommesse sullo scudetto, dopo una partenza a oltre 50 volte la posta a inizio stagione. I biancocelesti sono adesso alla pari proprio con l'Atalanta, mentre la Roma resiste a 14 alle spalle della Juventus, a 13 volte la posta.