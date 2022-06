Oggi a Zingonia è prevista una riunione interna tra l'entourage nerazzurro, i presidenti Pecassi e Pagliuca e i due nuovi uomini di mercato, Congerton e D'Amico, per discutere dei tanti giovani che dal 1° luglio torneranno a Zingonia dopo un anno di esperienza in giro per l'Italia e per l'Europa.



Al momento sono stati ceduti per una trentina di milioni Colpani, Bettella, Del Prato, Melegoni e Sutalo. Piccoli dovrebbe andare al Verona per circa 5 milioni, restano da definire, tra le altre, le destinazioni di Lammers, Kovalenko e Colley.