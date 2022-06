Oggi l’agente di Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta e oggetto del desiderio della Lazio, incontrerà la dirigenza bergamasca, ma servirà uno sforzo dei capitolini per chiudere l'affare. L’estremo difensore, reduce dalla promozione con la Cremonese, è ai i box causa infortunio e operazione alla spalla, ma resta da risolvere la distanza tra domanda e offerta che c’è tra l’Atalanta e il club del presidente Lotito: l'Atalanta chiede almeno 18 milioni, la Lazio è disposta a versarne 12 più 3 di bonus.



Per sbloccare la trattativa è atteso in mattinata a Zingonia il procuratore di Carnesecchi che incontrerà la dirigenza nerazzurra per capire come avvicinarsi il più possibile alla proposta della Lazio.