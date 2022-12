Giorgio Scalvini, il difensore e centrocampista dell'Atalanta più richiesto sul mercato, non ha collezionato minutaggio a Siviglia nell'amichevole contro il Betis. Il motivo è semplice e non di natura tecnica: Scalvini, la base d'asta a giugno per Liverpool, City, Bayern e Inter è fissata sui 50-60 milioni, è rimasto a casa per la febbre.