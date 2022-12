In viale della Liberazione se ne parla a denti stretti perché la ferita Bremer è ancora aperta ed è opportuno evitare il rischio di una nuova beffa.Calciatore classe 2003, duttile, bravo da centrale e da braccetto in difesa ma abile anche a centrocampo, dove ultimamente lo ha impostato Gasperini.Anche per portare avanti quel processo di italianizzazione su cui Marotta ha battuto fin dall’inizio, al fine di riattizzare continuamente il fuoco del senso di appartenenza, da sempre colonna portante di ogni spogliatoio vincente. Principio alimentato tantissimo da Conte durante la sua gestione.Lo scoglio è altissimo,Una prelazione morale, questa la richiesta che i nerazzurri di Milano provarono a strappare ai bergamaschi, ma ogni discorso era prematuro., che presto dovrà comunicare se accetterà il rinnovo o se invece cederà alle sirene francesi del PSG. Far digerire un simile addio alla piazza non sarebbe affatto semplice, ma forse presentare immediatamente il sostituto potrebbe indorare la pillola. Operazione che non era riuscita con Bremer e che l’Inter spera questa volta di poter realizzare con Scalvini.Bisogna però sempre partire da quella richiesta dell’Atalanta: 40 milioni di euro.lascia intendere che ci siano i margini per andare avanti, molto probabilmente anche inserendo una contropartita tecnica all’interno dell’operazione.. Per l’Inter la valutazione di Fabbian è vicina ai 20 milioni di euro, stesso anno di nascita di Scalvini (2003) e 5 gol all’attivo in questa prima parte di stagione in Serie B. C’è spazio per costruire una gran bella operazione per entrambi i club.