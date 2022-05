I Percassi vogliono prendersi le quote di minoranza del 5,32% dell’Atalanta rimasto nelle mani dei due principali soci di minoranza rimasti, Radici Partecipazioni e Roberto Selini. L'operazione potrebbe fare da sfondo a una possibile fusione tra l’Atalanta SpA e la Dea H, la holding che oggi la controlla.



L'ipotesi della fusione è però categoricamente smentita dal co-chairman di Atalanta Stephen Pagliuca: "L’ipotesi di una fusione tra Atalanta e società collegate che possa dirottare sui bilanci del club eventuali debiti è pura fantasia. Non è da prendere in considerazione nella maniera più assoluta. La famiglia Percassi ci ha scelti come partner di lungo periodo e noi siamo qui per restare, aiutare e rafforzare l’Atalanta".