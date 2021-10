Fastidio al flessore per il difensore argentino, che avrebbe comunque saltato la partita in casa contro la Lazio, sabato alle 15, a causa della squalifica. Dopo aver fatto gli straordinari in retroguardia anche nel match contro la Samp, l'unico ancora rimasto indenne dei veterani di ruolo, il numero 6 è stato costretto ad alzare bandiera bianca.



Ora gli infortunati salgono a sette: Toloi, Demiral, Palomino, Djimsiti, Gosens, Hateboer e Pessina. Il dato che impressione è che i difensori più esperti, al momento, sono tutti fuori: confortano però le parole di Gasperini che, pur usando il condizionale, ha svelato il pronto recupero di Toloi e Demiral. Ma, contro la Lazio, si scaldano anche le rivelazioni Lovato-Scalvini.