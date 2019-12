Ieri pomeriggio, in zona mista al termine di Atalanta-Milan, c'era un clima di festa. La gioia sul volto dei nerazzurri per la cinquina con cui ha schiaffeggiato il Milan si alternava alle corse dei giocatori. Ma dove scappavano tutti? In vacanza, con Palomino per primo a scusarsi ai giornalisti per la breve intervista post-gara e un aereo che stava per decollare senza di lui alla volta della Francia. Eh sì, queste vacanze se le sono proprio meritate, sette giorni di relax all'ombra del vischio che lo stesso Papu Gomez sui social ha definito 'un modo per ricaricare'. Per tornare più forti di prima, anche se più forti di ieri pare difficile da immaginare. Una settimana di relax quindi, dall'antivigilia alla vigilia dell'ultimo giorno dell'anno.



VACANZE SUDATE- Ma non tutti potranno rilassarsi in qualche meta esotica sparsa per il mondo. A far compagnia ai limoni di Zingonia ci sarà infatti Duvan Zapata, il colombiano che nelle scorse settimane ha fatto più volte visita al suo amico fisioterapista in Spagna per curarsi e che adesso sfrutterà la pausa per recuperare pienamente forma e fisico in vista della gara del 6 gennaio contro il Parma.