José Luis Palomino, difensore dell'Atalanta, parla a Infinity prima della sfida di Champions League con il Manchester United: "Siamo pronti, speriamo di fare una buona partita. Siamo felici di essere qui questa sera in una bellissima cornice di pubblico e speriamo di fare il nostro meglio. Il Manchester United è una squadra forte con giocatori di qualità, ma vogliamo fare la nostra gara e portare a casa un buon risultato. Sono felice di poter giocare stasera questa partita importante, spero di fare bene come tutta la squadra. Cristiano Ronaldo? Faremo il possibile per fermarlo".