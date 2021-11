Atalanta e Juventus scendono oggi in campo rispettivamente contro Manchester United e Zenit per la quarta giornata della fase a gironi d Champions League: fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



ATALANTA-MANCHESTER UNITED h. 21

Arbitro: Slavko Vincic (SVN)

Assistenti: Tomaz Klancnik (SVN), Andraz Kovacic (SVN)

Quarto uomo: Matej Jug (SVN)

VAR: Bastan Dankert (GER)

AVAR: Christian Dingert (GER)



90+1' - Proteste Atalanta sul pareggio di Ronaldo: invocato un tocco con il braccio largo di Greenwood in un contrasto ravvicinato con Demiral, arbitro e VAR convalidano il gol perché il pallone sbatte prima sia sulle gambe del difensore turco sia su quelle dell'attaccante inglese.



57' - Il gol di Zapata è buono: l'arbitro inizialmente annulla per fuorigioco, ma il VAR conferma che la posizione di partenza dell'attaccante dell'Atalanta è regolare.



37' - L'Atalanta chiede un rigore per tocco con il braccio di Bruno Fernandes, l'arbitro non concede e il VAR non interviene.



11' - Regolare il gol di Ilicic, il VAR conferma che non ci sono posizioni irregolari nell'azione.







JUVENTUS-ZENIT h. 21

Arbitro: Alejandro Hernandez (ESP)

Assistenti: José Naranjo (ESP), Teodoro Sobrino (ESP)

Quarto uomo: José Luis Munuera (ESP)

VAR: Juan Martinez Munuera (ESP)

AVAR: Ricardo de Burgos (ESP)



56' - Rigore a favore della Juve per un fallo di Claudinho su Chiesa: Dybala calcia fuori, ma l'arbitro lo fa ripetere perché un calciatore dello Zenit era entrato nella lunetta dell'area e l'attaccante argentino stavolta non sbaglia.



37' - Gol annullato a Morata: l'attaccante della Juve parte in posizione di fuorigioco.