In un'intervista rilasciata a El Pais, il Papu Gomez ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, svelando un retroscena di mercato: "Nel 2013 arrivavo da tre anni buoni a Catania, avevo 25 anni ed ero ancora giovane. L'Inter e l'Atletico Madrid mi cercarono, ma non avevano la potenza finanziaria di adesso e non potevano permettersi di pagare i 10 milioni chiesti. Ora va di moda non presentarsi in ritiro, combattere con il presidente o forzare la cessione. A Catania non avrei mai potuto farlo, non l'ho mai fatto neppure all'Atalanta, dove ho ricevuto molte offerte".



IL PASSAGGIO AL METALIST - "Ci fu poi un'offerta del Metalist, giocavano in Champions League e lottavano con lo Shakhtar per il titolo in Ucraina. Mi dissi 'almeno vado a giocare una competizione europea e a guadagnare di più'. Passai un anno terribile, mi servì solo economicamente: la guerra iniziò a dicembre, io a settembre me ne andai".