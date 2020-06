Il capitano dell'Atalanta Papu Gomez ha le idee chiare al rientro in campo alla guida della squadra, il 21 giugno alle 19.30 contro il Sassuolo. Come svela a La Gazzetta dello Sport, giocherà per la sua Bergamo che ha tanto sofferto a causa del coronavirus: “Più che altro è una responsabilità: l’enorme responsabilità di dover essere anche un esempio. Bergamo ha sofferto, tanto: era l’unica cosa che potevo fare, oltre a dare messaggi positivi. Anche restando in città: mai avuto il dubbio di andarmene. E non solo perché la pandemia poi è arrivata anche in Argentina o perché gli allenamenti potevano riprendere da un momento all’altro".



I MORTI- (...). ​Non possiamo restituire morti, cancellare dolori: solo dare un po’ di allegria, fare pensare ad altro per qualche ora. Anche Bergamo mangia calcio, respira calcio, vive di calcio. Senza dimenticare”.



STADI APERTI- "Far entrare la gente allo stadio? Mi piacerebbe e credo lo voglia anche la gente. Non mi pare una follia: se riaprono i centri commerciali, perché non si può riaprire in parte uno stadio, che è all’aperto?“.



CHAMPIONS- "Arriveremo con le gambe giuste. Qualche giorno per riposare, recuperare se magari hai qualche infortunio, sarà importante. La final eight? Inutile negarlo: in una partita secca hai più chance con chiunque, in 90’ può succedere di tutto. E senza pubblico ancora di più…”.