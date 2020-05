ha raccontato a cronachedispogliatoio.it il suo 'l'iniziativa benefica da lui ideata per coinvolgere tantidel mondo dello sport che, tramite la donazione delle loro maglie, hanno contribuito ad aiutare gli ospedali colpiti daIn primis quello della sua città,che ha dovuto affrontare la grave emergenza pandemica: "L'ho voluto aiutare nel modo più limpido e pulito possibile. Io e Linda (sua moglie, ndr) abbiamo deciso di sfruttare Shirtum, una piattaforma che permette all’utente di acquistare un token con soli 5 euro e partecipare all’estrazione.una sorta di notaio virtuale. Abbiamo messo in palio le maglie dei più grande sportivi del pianeta: van Dijk, Rakitic, Dybala, Modric, Dani Alves e perfino il tennista Juan Martin Del Potro che ha deciso di donarci le scarpe con cui ha giocatoMi ha detto che hanno ancora l’erba sotto alle suole"."Sono rimasto davvero stupito dalla voglia di aiutare e mettersi in gioco che hanno i calciatori.Ci affezioniamo a delle cause ovvio, non possiamo aiutare tutti. Comunque la maggior parte li conoscevo e sono stati felici di intervenire mentre per altri ho chiesto aiuto ai miei compagni di squadra.Mentre de Roon mi ha aiutato con van Dijk"."È stato emozionante. Una sera, ad esempio, ho scritto aSono andato a letto e la mattina seguente ho letto il suo nome in direct. ‘. Ognuno ha messo sul piatto un pezzo di sé, della sua storia. Anche maglie di finali. Come El Tucu Correa che ci ha dato la maglia della finale di Coppa Italia che hanno vinto contro di noi.È un ricordo a cui sono veramente legato ma l’ho fatto col cuore"."​La situazione è davvero brutta. Siamo tornati a riassaporare l’erbaNon sono convinto che questa situazione abbia migliorato le persone.Ma per adesso è così e tutta la squadra ovviamente lo sta accettando".