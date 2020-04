Una foto semplice, casta se vogliamo, in cui posa nuda sì e con solo della calze a rete a coprirla ma in cui non si vede nulla di scandaloso. La protagonista è Joana Sanz, compagna dell'ex-Barcellona, Juve e PSG, Dani Alves.



La foto postata dalla bellissima modella spagnola ha lasciato però comunque di stucco i propri follower perchè è stata accompagnata da una frase piccante sul terzino brasiliano: '"Gli piace fotografarmi quando indosso un bel vestito, bei jeans e top, lingerie sexy oppure solo con un paio di collant: non gli interessa".



