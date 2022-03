Moustapha Cissé, l'ultima scoperta fra i giovani dell'Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del club bergamasco:



"A Lecce io guardavo l'Atalanta in TV e la stagione 2020 che hanno fatto è impressionante. E' quello il momento in cui ho conosciuto l'Atalanta. Quando sono andati a giocare a Lecce, io sono andato a vedere la partita. Quando mi dissero che un dirigente dell'Atalanta era venuto lì per me, a vedermi, pensavo fosse uno scherzo. Io e i miei amici giocavamo a calcio solo per divertirci, d'estate. Invece l'Atalanta mi ha voluto a Bergamo per una prova e oggi sono un giocatore dell'Atalanta. Non ho parole per descrivere questa cosa".