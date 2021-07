Luca Percassi, ad di Atalanta, ha parlato a margine della presentazione delle maglie gara ufficiali della stagione 2021/2022: “Già da oggi si inizia ad aggregare qualcuno che ha disputato il campionato europeo. Riguardo al mercato ci sono varie ipotesi che stiamo valutando, so che Gollini è un giocatore importante per l’Atalanta, ci ha permesso di crescere, vediamo cosa succede, a oggi non c’è nulla di definitivo. Tottenham? Ipotesi molto concreta. Qualche voce di mercato è figlia di un interessamento, ma partiamo da una squadra fatta da giocatori che hanno dato molto e ottenuto risultati straordinari. Grazie anche al nostro grandissimo allenatore, per questo pensiamo di ripartire dal nostro gruppo. Il mercato quest'anno è particolare, per la pandemia e per altri problemi".



ROMERO - "Le vendite ci devono rinforzare non indebolire, Romero è stato uno dei centrali più forti ed è normale che abbia degli interessamenti, l’Atalanta gli ha permesso di crescere e di giocare in Champions, vediamo cosa succede, se dovremo fare delle vendite cercheremo di farle con raziocinio e intelligenza. Le offerte devono essere congrue rispetto al valore dei giocatori. Musso? Ogni anno cerchiamo di portare giocatori utili alla crescita dell’Atalanta e del progetto".



ILICIC - "Ha dato tanto all’Atalanta ed è stato chiacchierato in passato ma sappiamo cosa ha dato e cosa può fare, se ci saranno offerte le valuteremo, non ce la fretta di risolvere un problema ma fare la volontà della società".

POBEGA - "Ci sono vari nomi, partiamo da una squadra competitiva col suo obiettivo. Poi fa parte del mercato vendere e compare, questo però è un mercato molto particolare. L’obiettivo fell’Atalanta è la salvezza non per retorica, ma perché ci crediamo e sappiamo da dove veniamo, siamo una medio piccola realtà del calcio italiano, essere ancora in Serie A per noi questo è lo Scudetto, noi siamo l’Atalanta è finché ci saremo noi partiremo sempre con l’obiettivo della salvezza e guai se ci fosse insoddisfazione se l’Atalanta dovesse raggiungere risultati diversi. Veniamo da risultati gratificanti più di qualunque sogno, tutto è avvenuto per la città che ha sofferto più di qualunque altra realtà. I risultati sono entrati nelle case di tutti i bergamaschi e tifosi atalantini".

"Sono giorni caldi, dovremmo avere indicazioni per la possibilità di entrare allo stadio, pensare di giocare la Champions, occasione di continuare a imparare, è l’ennesimo sogno che si avvera. I lavori della Curva? Stiamo aspettando che il comune concluda l’iter, l’Atalanta deve adeguarsi a determinate prescrizioni, partiremo distanza di quattro mesi da quando avremo tutte le autorizzazioni. I lavori riguarderanno l’abbattimento della curva sud e la costruzione del parcheggio interrato, ci rende orgogliosi vedere che sta prendendo forma. Non riusciamo a partire prima di gennaio di sicuro"."Vivere una competizione diversa come là in Premier è un’esperienza molto stimolante, gli auguro il meglio perché se lo merita. Noi cerchiamo di portare giocatori utili all’Atalanta. Il mister si sente la responsabilità di tutto il progetto Atalanta io mi confronto con lui per avere stimoli nuovi, cerchiamo di lavorare perché si concretizzino”.