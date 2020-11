Cristian Romero, neo difensore dell'Atalanta e ormai titolare fisso e guida della retroguardia nerazzurra, ha svelato in un’intervista rilasciata al canale YouTube della società l'esperienza in Champions League e il nome dell'attaccante più forte mai marcato. "Sono molto contento qua, c’è un gruppo fantastico al pari di tutta la gente che lavora qua. Mi hanno fatto sentire uno di loro sempre”.



RISERVATO- "Mia moglie Karen non è uscita molto a Bergamo finora, io la conosco già di più, anche lei è veramente felice. Ho tanti amici in squadre importanti, ma non mi piace parlare molto di quello che mi riguarda fuori dal campo. Devo continuare così e imparare quello che vuole il mister per fare bene sempre”.



CHAMPIONS- “Giocare in Champions era un mio obiettivo, anche per l’allenatore che c’è. Sono molto felice anche per aver esordito nell’Atalanta e speriamo di continuare così, ad esempio come ho giocato domenica. Ho marcato tanti attaccanti forti, ad esempio Tadic dell’Ajax. Devo continuare a lavorare. Molti tifosi mi scrivono su Twitter o Instagram, anche questo mi motiva”.