L'Atalanta stasera aspetta in Italia il centrocampista Pasalic, che poi svolgerà le visite mediche e firmerà coi bergamaschi. I nerazzurri hanno trovato nelle scorse ore l'accordo col Chelsea per il prestito con diritto di riscatto sui 15 milioni per l'ex Milan. C'è stato un forte inserimento del Werder Brema, ma i rapporti tra Chelsea e Atalanta (l'a.d. Luca Percassi è stato calciatore dei Blues) hanno favorito l'intesa finale.