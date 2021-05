Il centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic, autore del gol del 2-0 che ha chiuso la gara contro il Benevento, ai microfoni di Atalanta.it ha svelato: "Più importante vincere che segnare, anche se sono contento per il gol. Sono tre punti molto importanti per il nostro obiettivo. Duvan ha fatto un bell’assist, ma anche Miranchuk mi ha sentito arrivare lasciandomi la palla, hanno fatto un gran lavoro".



SEMPRE MEGLIO- "Il Benevento doveva fare punti, si trova in una brutta situazione, sono venuti qui a giocarsela difendendosi bene, però alla fine siamo riusciti a fare gol vincendo con merito. Cosa mi stupisce? Ogni anno facciamo vedere qualcosa in più, sono molto contento di far parte di questa società. Stiamo facendo davvero delle grandi cose”.